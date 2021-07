Keine Lockerung der Corona-Regeln : Düsseldorf bleibt vorerst in Inzidenzstufe 1

Düsseldorf Frühestens kommende Woche ist eine weitere Lockerung der Corona-Regeln in der Landeshauptstadt möglich. Oberbürgermeister Stephan Keller hält das jedoch für verfrüht.

Die neue Corona-Schutzverordnung sieht ab Freitag für Kommunen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 viele Lockerungen vor. Die Landeshauptstadt aber rutscht mit einer Inzidenz von 11,9 (Vortag: 14,8) noch nicht in die neue Inzidenzstufe 0. Erst wenn der Wert an fünf Kalendertagen in Folge unter 10 liegt – also frühestens Mitte der kommenden Woche – könnte dies in Düsseldorf der Fall sein.