Strengere Corona-Regeln : Düsseldorf bekommt Sperrstunde ab 1 Uhr

In der Altstadt gilt künftig eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf gilt mit einem Inzidenzwert von 54,8 jetzt als Risikogebiet. Gastronomen müssen fortan ab 1 Uhr schließen, in der Öffentlichkeit dürfen sich maximal fünf Personen treffen.

Die Stadt hat die kritischen Inzidenz von 50 überschritten – am Montag lag der Wert bei 54,8. Damit gilt Düsseldorf jetzt als Corona-Risikogebiet. Nun greifen neue Regeln der landesweiten Corona-Schutzverordnung, zudem hat der Krisenstab der Stadt am Montag getagt. Was die Düsseldorfer jetzt wissen müssen.

Gastronomie Für Restaurants und Kneipen gilt nachts ab 1 Uhr eine Sperrstunde, bestätige ein Sprecher der Feuerwehr aus dem Krisenstab. Alle Gastronomen müssen dann ihre Lokale schließen. Ansonsten bleiben die Abstandsregeln und die Maskenpflicht wie gewohnt bestehen.

Info Aktuelle Corona-Zahlen Innerhalb weniger Tage ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf in die Höhe geschossen. Am 4. Oktober lag der Wert bei 28, nur acht Tage später knackte er die 50er Marke.

Personengruppen Ab sofort dürfen sich in der Öffentlichkeit maximal fünf Personen treffen, bestätigte der Sprecher. Bei Feiern im öffentlichen Raum sind nun maximal 25 Teilnehmer gestattet. So schreibt es die Schutzverordnung des Landes vor. Ausnahmen sind mit einem Hygienekonzept möglich und müssen von der Stadt genehmigt werden. Wurde eine Feier nicht angemeldet, droht ein Bußgeld.

Reisen Da die Stadt nun als Risikogebiet gilt, ist die Reisefreiheit der Düsseldorfer stärker eingeschränkt. In Bundesländern, in denen es ein Beherbergungsverbot gibt, dürfen sie also nicht in Hotels einchecken. Ausnahme: Man verfügt über einen negativen Corona-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden. So ist es unter anderem Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Niedersachsen. In NRW selbst wird das Verbot bislang nicht angewendet.

Corona-Tests Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen präventiven Tests, etwa für eine Reise, oder im akuten Fall, wenn jemand Symptome zeigt. Vorsorgliche Tests bietet das Labor Zotz/Klimas an der Immermannstraße 65d an. Wer sich hier vorsorglich testen lässt, muss die Kosten von 75 Euro selbst tragen. Am Centogene-Testzentrum am Flughafen können sich Fluggäste, aber auch jeder andere für 59 Euro testen lassen. Das Ergebnis gibt es in der Regel nach 24 Stunden. Am Flughafen gibt es zudem das Testcenter von Landesregierung und den Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe. Hier können sich Flugreisende kostenlos testen lassen, wenn sie aus Risikogebieten zurückkehren. Anders sollen sich Personen verhalten, die Corona-Symptome wie Husten oder Fieber zeigen. Zu Empfehlen ist zunächst immer ein Anruf beim Hausarzt. Zudem sind Tests im Abstrichzentrum an der Mitsubishi-Electric-Halle möglich. Hier muss in jedem Fall ein Termin unter der Hotline 0211 8996090 vereinbart werden. Einen kostenlosen Test bei den städtischen Einrichtungen bekommen auch Reiserückkehrer aus Risikogebieten, Beschäftigte in Kitas und Schulen und enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten.

(veke)