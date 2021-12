Shopping, Gastronomie, Sport : Corona in Düsseldorf – diese Regeln gelten seit 17. Dezember

Düsseldorf Seit dem 17. Dezember gilt in NRW wieder eine neue Corona-Schutzverordnung. Die Möglichkeiten für Ungeimpfte bleiben weiter drastisch eingeschränkt. Welche Regeln aktuell in Düsseldorf gelten, zeigt unser Überblick.

Am 17. Dezember ist in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten. Zur Bewertung des Infektionsgeschehens wird insbesondere der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Fälle der Coronapatienten im Krankenhaus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) herangezogen.