Corona-Proteste und Hanau-Gedenken : Wo am Wochenende in Düsseldorf demonstriert wird

Kritiker der Corona-Politik ziehen seit Monaten samstags durch Düsseldorf. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Drei größere Versammlungen werden am Samstag durch Düsseldorf ziehen. Ab Mittags kann es darum auf den Straßen rund um die Innenstadt zu Staus kommen. Auf dem Oberbilker Markt gibt es zudem ein Gedenken an das Attentat in Hanau vor zwei Jahren.

Die Polizei rechnet aufgrund von drei Demonstrationen in Düsseldorf am Samstag zwischen 12 und 20 Uhr mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Stadtmitte. So sammeln sich erneut Kritiker der Corona-Politik um 15 Uhr am Johannes-Rau-Platz und ziehen von dort durch die Stadtteile Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt, Stadtmitte und Carlstadt zurück zum Startpunkt. Hier werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet.

Zudem ist eine Versammlung, ebenfalls mit Bezug zur Corona-Pandemie, angemeldet, die um 12 Uhr an der Reuterkaserne startet. Mehrere Hundert Personen werden erwartet. Sie werden von dort durch die Stadtmitte ziehen.

Gegenproteste gegen die Querdenken-Demonstrationen sind diesmal nicht angemeldet. Grund ist auch der zweite Jahrestag des rechtsextremen Attentats in Hanau, bei dem neun Menschen getötet wurden. Aus diesem Anlass findet um 14 Uhr eine Gedenkveranstaltung des linken Bündnisses „Düsseldorf stellt sich quer“ statt. Treffpunkt ist am Oberbilker Markt, von dort wollen die Teilnehmer über die Kölner Straße zum Grabbeplatz ziehen. Angemeldet sind hier 500 Demonstranten.

Die Anwohnerproteste entlang der Demonstrationsroute der Corona-Maßnahmen-Kritiker finden in dieser und der kommenden Woche nicht statt. Einige Teilnehmer wollten sich am Samstag an der Hanau-Gedenkveranstaltung beteiligen, sagte eine Sprecherin. In der Woche danach lasse man den Protest aufgrund von Karneval ausfallen – man habe Sorge wegen des erhöhten Infektionsgeschehens. Danach wollen die Anwohner, die sich meist in einer größeren Gruppe in Unterbilk am Fürstenwall treffen, die Gegenproteste wieder aufnehmen, heißt es.

Eine Unwägbarkeit für alle Demonstrationen stellt derzeit noch das Wetter dar. Je nach Entwicklung des Wetters und der Sturmwarnungen könne es hier zu Einschränkungen kommen, um die Teilnehmer zu schützen, heißt es von der Polizei. Das müsse aber am Samstag entschieden werden, wenn die Gefahrensituation absehbar sei.

(veke)