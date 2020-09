Integration in Düsseldorf : Corona-Projekt ist für Publikumspreis nominiert

Integration in Düsseldorf

(arc) Das Projekt „Corona keine Langeweile“ des Vereins Königinnen und Helden ist für den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis „Coronahilfe“ nominiert. Bis zum 20. Oktober kann abgestimmt werden.

Eigentlich engagieren sich die „Königinnen und Helden“, ein gemeinnütziger Verein aus Oberbilk, für Sprachförder- und Integrationsprojekte für Kinder und Jugendliche. Dann brach die Pandemie über Deutschland herein, die „Königinnen und Helden“ mussten einen Großteil ihrer Arbeit einstellen. In vielen Familien, die meisten mit einem Migrationshintergrund, spitzte sich die Lage dramatisch zu. Anlaufstellen wurden geschlossen, Internetanschluss und Drucker waren oft nicht vorhanden. Um den Kontakt zu ihren Schützlingen nicht gänzlich abreißen zu lassen, entwickelte der Verein die „Corona keine Langeweile“-Mappen. Diese analog und virtuell kostenlos verfügbaren Kreativmappen bieten Zugang zu schulischen Lerninhalten, Freizeitangeboten und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die enorme Resonanz auf das digitale Angebot zeigt den hohen Bedarf an niederschwelliger Beschäftigung. Der Verteiler umfasst inzwischen mehr als 1500 Mail-Adressen, hinter denen viele Einrichtungen sowie ehrenamtlich Tätige stehen und als Multiplikatoren fungieren.