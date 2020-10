Corona-Pandemie : Wocheninzidenz in Düsseldorf kurz vor kritischer Marke

Wocheninzidenz in Düsseldorf kurz vor kritischer Marke

Anstehen für einen Corona-Test am Flughafen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Düsseldorf steigt unaufhaltsam weiter. Am Montag liegt die Landeshauptstadt bei der Sieben-Tage-Inzidenz ganz knapp unter dem kritischen Wert.

Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Angaben der Stadt in Düsseldorf derzeit bei 49,4 (Vortag: 45,5). Dieser Wert gibt die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Laut Robert Koch-Institut vom Montagmorgen liegt der Wert etwas niedriger bei 49,2. Die verschiedenen Werte können durch Verzögerungen bei den Meldewegen entstehen.