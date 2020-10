Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf steigt weiter an

Die Drive-In-Station an der Mitsubishi-Electric-Halle. Foto: dpa/Ingo Lammer

Düsseldorf Noch liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf unter dem ersten Schwellenwert von 35, doch sie nähert sich von Tag zu Tag weiter an. Am Donnerstag wurden 38 neue Fälle gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Stand Donnerstag (8. Oktober) wurde bei insgesamt 3430 (+32) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 197 (+7) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 33 (+4) in Krankenhäusern behandelt, davon 6 (+1) auf Intensivstationen. 3182 (+23) Düsseldorfer sind inzwischen genesen.

51 (+2) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 1437 (+37) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit in Düsseldorf bei 32,4, nach 31,4 am Mittwoch. Dieser Wert gibt die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Die erste Stufe der sogenannten Corona-Bremse sieht vor, dass bei einer Wocheninzidenz von mehr als 35 an privaten Feiern außerhalb einer Wohnung nur noch höchstens 50 Personen teilnehmen dürfen - anstatt 150. Außerdem müssen die betroffenen Kommunen weitere konkrete Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens mit übergeordneten Behörden abstimmen. Ab einem Wert von 50 sind weitere Einschränkungen zu erwarten.

Kindertagesstätten, Schulen und Altenheime

Bei der Elterninitiative Vorstadtkrokodile wurde eine Corona-Infektion unter den Betreuungspersonen bekannt. Die Kontakte werden an der Kita nachvollzogen.

An folgenden Schulen wurde je eine Corona-Infektion in der Schülerschaft festgestellt: Heinrich-Heine-Gesamtschule, Realschule Benrath, Walter-Eucken-Berufskolleg, Albrecht-Dürer-Berufskolleg und Grundschule St. Bruno. Für das Anette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und die Gemeinschaftsgrundschule Urdenbach wurde jeweils ein Corona-Fall unter den Betreuungspersonen gemeldet. Aus Düsseldorfer Altenheimen wurden keine weiteren positiv auf Corona getesteten Mitarbeiter oder Bewohner gemeldet.

Am Mittwoch wurden 95 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 235 Abstriche genommen. Dazu kommen 211 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden bisher 53.238 Abstriche genommen.

(csr)