Corona-Pandemie in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz deutlich unter 70

Ein Mitarbeiter einer Klinik bereitet Proben eines Corona-Tests vor. Foto: dpa/Christian Beutler

Düsseldorf Bei mehr als 16.000 Menschen in Düsseldorf wurde bislang eine Corona-Infektion festgestellt, 206 sind bislang daran gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil weiter, liegt inzwischen deutlich unter 70.

Bis Dienstag (2. Februar) wurde bei insgesamt 16.033 (+8) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Von den Infizierten werden 132 (+15) in Krankenhäusern behandelt, davon 21 (+0) auf Intensivstationen.

206 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen in Düsseldorf bei 66,3 (1.2.: 69,2).

Schulen, Kitas und Altenheime Die Stadt verzichtet seit einiger Zeit auf eine textliche Ausführung von Corona-Infizierten an Schulen, Kitas und Altenheimen, diese werden stattdessen in tabellarischer Form im Coronaportal veröffentlicht. Auch auf die Meldungen der Anrufzahlen bei den Hotlines wird verzichtet.

Demnach sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 72 Bewohner und 46 Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 1.2.). In Düsseldorfer Kitas ist seit Anfang Februar ein Kind betroffen, im Betreuerstab sowie bei den sogenannten weiteren Personen gibt es bislang keine Fälle (Stand 1.2.). An den Düsseldorfer Schulen sind im Februar noch keine neuen Fälle aufgetaucht (Stand 1.2.).

Impfzahlen Am Montag wurden in Düsseldorf 729 Personen geimpft. Darunter sind 359 Personen, die ihre erste und 370 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 13.553 Menschen geimpft worden, davon haben 5631 ihre erste und zweite Impfung erhalten. Am Sonntag ist es seitens der Einrichtungen zu Übermittlungsfehlern gekommen, die mit der heutigen Meldung ausgeglichen werden. Hierdurch verändern sich die Gesamtzahlen von Erst- und Zweitimpfungen leicht.

Abstrichzahlen 24 Abstriche wurden am Montag in der Diagnosepraxis vorgenommen, 106 im Drive-In-Testzentrum. Dazu kommen 53 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 100.045 Abstriche vorgenommen.

(csr)