Corona-Pandemie in Düsseldorf : 1200 Schüler und Kita-Kinder in Quarantäne

Ein Schüler hält im Klassenzimmer einen Mundschutz in den Händen. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ist gegenüber dem Vortag wieder angestiegen. Knapp 5000 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne, darunter mehr als 700 Schüler und fast 500 Kita-Kinder.

Bis Donnerstag wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt 7909 (+177) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 1143 (+77) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 185 (+6) in Krankenhäusern behandelt, davon 38 (-3) auf Intensivstationen. 6696 (+100) Düsseldorfer sind inzwischen wieder genesen.

70 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 4870 (-108) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell in der Landeshauptstadt bei 164,9 (11.11.: 158,5).

Seit Mittwoch hat die Stadt ihre Meldungen zu den Corona-Fällen angepasst. So wird nun auf eine textliche Ausführung von Corona-Infizierten an Schulen, Kitas und Altenheimen verzichtet und diese stattdessen in tabellarischer Form im Coronaportal veröffentlicht. Auch auf die Meldungen der Anrufzahlen bei den Hotlines wird künftig verzichtet. Darüber hinaus werden die Grafiken mit Blick auf den langfristigen Verlauf der Pandemie angepasst.

Demnach gibt es aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 48 Infizierte unter den Bewohnern und 20 bei den Betreuern. In Düsseldorfer Kitas sind zehn Kinder, 17 Betreuer sowie drei weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. 496 Kinder und 113 Betreuer befinden sich derzeit in Quarantäne. In den Schulen sieht es derzeit folgendermaßen aus: 155 Schüler, 23 Betreuer sowie zwei weitere Personen sind mit dem Virus infiziert, 704 Schüler und 87 Betreuer befinden sich in Quarantäne.

Abstrichzahlen

Am Mittwoch wurden 131 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen, 327 im Drive-In-Testzentrum. Dazu kommen 62 Corona-Tests, die durch den mobilen Service durchgeführt wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 73.992 Abstriche genommen.

(csr)