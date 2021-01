Corona-Pandemie : 180 Menschen in Düsseldorf komplett geimpft

Eine Krankenpflegerin bereitet eine Impfung gegen das Coronavirus vor. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Knapp über 9000 Menschen in Düsseldorf sind bislang gegen das Coronavirus geimpft worden. Noch nicht einmal 200 haben mittlerweile auch die zweite Dosis bekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell deutlich unter 100.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bis Montag (18. Januar) wurde seit dem 3. März bei insgesamt 14.985 (+32) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 453 (-75) Menschen sind aktuell infiziert. Von diesen werden 151 (+0) in Krankenhäusern behandelt, 36 (+1) auf Intensivstationen. 14.371 (+107) Infizierte sind inzwischen genesen.

161 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 1533 (-138) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 86,2 (17.1.: 98,0).

Schulen, Kitas und Altenheime Die Stadt verzichtet seit einiger Zeit auf eine textliche Ausführung von Corona-Infizierten an Schulen, Kitas und Altenheimen, diese werden stattdessen in tabellarischer Form im Coronaportal veröffentlicht. Auch auf die Meldungen der Anrufzahlen bei den Hotlines wird verzichtet.

Demnach sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 78 Bewohner und 44 Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 15.1.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang Januar sieben Kinder, acht Personen aus dem Betreuerstab sowie eine der sogenannten weiteren Personen betroffen (Stand 15.1.). An den Düsseldorfer Schulen sieht es wie folgt aus: 22 Schüler haben sich seit dem 1. Januar mit dem Coronavirus infiziert sowie eine Person aus dem Betreuer-/Lehrer-Bereich. Unter den weiteren an den Schulen beschäftigten Personen gab es bislang im Januar keinen Fall (Stand 15.1.).

Impfzahlen 416 Menschen in Düsseldorf wurden am Sonntag (mobil) geimpft. Darunter sind 236 Personen, die ihre erste und 180 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 8867 Menschen geimpft worden. Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 9047 Impfungen vorgenommen.

Abstrichzahlen Am Sonntag wurden 35 Abstriche durch den mobilen Service vorgenommen - die Diagnosepraxis und das Drive-In-Testzentrum sind sonntags geschlossen. Insgesamt wurden bisher 97.930 Abstriche vorgenommen.

(csr)