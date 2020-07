Maßnahmen gegen Corona : Düsseldorf erwägt Sperrstunde für die Altstadt

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat weiter mit hohen Corona-Zahlen zu kämpfen. Oberbürgermeister Thomas Geisel stellt am Freitag einen Drei-Stufen-Plan für die Altstadt vor, der bei 7-Tage-Inzidenzen von 30, 40 und 50 mit konkreten Maßnahmen in Kraft treten soll.

Inzidenzwert 30 Die 7-Tage-Inzidenz zeigt an, wie viele Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind. Steigt dieser Wert auf 30, sollen die ersten Einschränkungen der Altstadt gelten. Dazu gehören ein Verbot von Musik in Gaststätten ab 24 Uhr, ein Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol ab 22 Uhr sowie ein Verweilverbot in den betroffenen Bereichen ab 22 Uhr. Gemeint sind damit in erster Linie die Freitreppe, die Kurze Straße, das Rheinufer und die Kasematten sowie die Bolkerstraße.