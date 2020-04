Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Regelungen in der Corona-Krise : So geht es den Häftlingen in der JVA Düsseldorf

Zwei Beamte in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf (Archiv). Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf In den Gefängnissen in NRW ist die Angst vor dem Coronavirus groß. Wie geht man am besten damit um, wenn so viele Menschen auf engem Raum leben? Wir haben mit Beate Peters, Leiterin der JVA Düsseldorf, darüber gesprochen.