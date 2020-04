Corona-Krise in Düsseldorf : „Schulstart ist enorme Herausforderung“

Abstand ist wichtig. In der Lore-Lorentz-Schule messen Vize-Schulleiter Heinrich Kuypers (l.) und Hausmeister Michael Ostkirchen den Abstand zwischen den Stühlen. Schulleiterin Angelika Pick (im Hintergrund) sieht zu. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Am Donnerstag starten Tausende in Düsseldorf in den Schulbetrieb. Die Vorbereitungen für eine perfekte Hygiene laufen an einigen Standorten noch. Rektoren und Schüler haben viele Fragen.

Gespannt blicken am heutigen Donnerstag Jugendliche, Eltern und Lehrer auf den vorgezogenen Schulstart für angehende Abiturienten und Prüfungsjahrgänge. Die schrittweise Rückkehr in das, was einige Politiker die „neue Normalität“ nennen, hatte im Vorfeld auch in Düsseldorf für teils harsche Kritik gesorgt.

„Dieser Neustart ist eine enorme Herausforderung“, sagt Kristina Mandalka, Leiterin der Georg-Schulhoff-Realschule in Vennhausen. Zwar gebe es in fast jedem Klassenraum ein Handwaschbecken sowie Seife und Einmalhandtücher. „Aber auf das Hand-Desinfektionsmittel für die Eingangsbereiche warten wir noch. Genauso wie auf das Acrylglas, das als Spukschutz für die Sekretariate dient, es soll wohl in der kommenden Woche kommen“, sagt die Rektorin. Ein weiteres Problem – zumindest für die nahe Zukunft – ist die Teilung der Klassen wegen des Abstandsgebots. „Wenn wir die vorgeschriebenen 1,5 Meter einhalten wollen, müssen wir die Schüler einer Klasse auf drei verschiedene Räume verteilen. Sollten eines Tages unsere 640 Schüler wieder an Bord sein, könne nur etwa die Hälfte der Heranwachsenden in dem Gebäude am Kamper Weg beschult werden. Beim heutigen sanften Einstieg stellt sich das Problem noch nicht. Die Schulpflicht betrifft nur die zehnten Klassen. Mandalka rechnet mit 90 ihrer Schüler. „Ich freue mich auf das Wiedersehen nach fünf Wochen.“

Deutlich mehr Jungendliche erwarten die Berufskollegs. Deshalb hat Leiterin Angelika Pick von der Lore-Lorentz-Schule in Eller eine Mund-Nasenschutz-Pflicht verfügt. Jeder, der das Gebäude an der Schloßallee betritt, muss diesen Schutz tragen. „Im Zweifel reicht ein Schal“, sagt die Pädagogin, die am Donnerstag mit 300 ihrer rund 1300 Schüler rechnet. In den Klassenräumen dürfen dann beispielsweise Brillenträger, bei denen die Gläser beschlagen könnten, diesen Schutz lockern. Die am Mittwoch angekündigte landesweite Maskenpflicht für den Nahverkehr und die Geschäfte findet sie gut. „Alles, was klar und eindeutig kommuniziert wird, ist in dieser Situation hilfreich.“