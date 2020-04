Corona-Krise in Düsseldorf : Stadt öffnet Recyclinghöfe in Garath und Lohausen

Der Recyclinghof am Flinger Broich war in den vergangenen Wochen der einzige, der geöfnet hatte. (Archiv). Foto: Bußkamp, Thomas (tbu)

Düsseldorf Gute Nachricht für alle Gartenbesitzer und Wohnungsentrümpler: Am Donnerstag nehmen die Recyclinghöfe in den Düsseldorfer Stadtteilen Garath und Lohausen wieder mit ihren alten Öffnungszeiten den Betrieb auf - wenn auch unter verschärften Bedingungen.

Ab 23. April können an den beiden Recyclinghöfen wieder Wertstoffe aus privaten Haushalten in Düsseldorf abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.

Um die Abstandsregeln auf dem Recyclinghof Garath einhalten zu können, dürfen dort nur maximal vier Pkw gleichzeitig einfahren. In Lohausen können sich Anlieferer mit ihren Wagen auf dem Gelände des Recyclinghofs in die Schlange stellen, es dürfen dann aber nur maximal vier Personen gleichzeitig an die Wertstoffcontainer heranfahren. Die Stadt rechnet mit Wartezeiten und bittet darum, nach Möglichkeit nicht am Freitagnachmittag oder samstags zu kommen.