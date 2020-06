Wegen Corona-Verordnung : Düsseldorfer Restaurant Schalander stellt seinen Betrieb ein

Düsseldorf Wegen der Corona-Verordnung will das Restaurant bis mindestens Herbst pausieren. Die Umsätze seien zurückgegangen und die Arbeit habe keinen Spaß mehr gemacht, heißt es vonseiten der Inhaberin.

Das Restaurant Schalander an der Kölner Landstraße in Wersten hat am vergangenen Wochenende vorerst seinen Betrieb eingestellt. Bis mindestens Herbst sollen die Türen geschlossen bleiben, wie Inhaberin Jacqueline Ucher berichtet. Der Entschluss sei ihr und ihrem Bruder, mit dem sie das Restaurant zusammen betreibt, nicht leicht gefallen, doch durch die Corona-Verordnung sei ihnen die Freude an der Arbeit verloren gegangen und auch die Umsätze seien merklich zurückgegangen.