Corona-Krise in Düsseldorf : Gesundheitsamt und Feuerwehr richten gemeinsames Lagezentrum ein

Foto: Ingo Lammert / Stadt Düsseldorf 11 Bilder Rund um die Uhr im Kampf gegen Corona.

Düsseldorf Um in der Corona-Krise schneller und effizienter agieren zu können, haben Gesundheitsamt und Feuerwehr ein gemeinsames Lagezentrum eingerichtet. Außerdem wurden die Desinfektionsmöglichkeiten für Einsatzfahrzeuge erhöht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schrader

Das Düsseldorfer Gesundheitsamt hat gemeinsam mit der Feuerwehr ein Lagezentrum eingerichtet, in dem alle aufkommenden Fragen und Maßnahmen in Hinblick auf die Corona-Krise geklärt und koordiniert werden sollen. Eingehende Meldungen laufen dabei zunächst im Gesundheitsamt zusammen, um von dort aus mit den entsprechenden Fachleuten das weitere Vorgehen abzustimmen.

Fünf bis zwölf Mitarbeiter, darunter Ärzte und Pflegepersonal, Epidemiologen, Psychologen sowie Mitarbeiter der Feuerwehr, sind an sieben Tage in der Woche von sieben bis 19 Uhr im Schichtbetrieb eingesetzt.

Die Aufgaben des Personals im Lagezentrum sind in unterschiedliche Bereiche wie die medizinische Versorgung, die Verteilung von Ressourcen oder die aktuelle Lagedarstellung unterteilt. Konkrete Aufgaben sind beispielsweise die Nachverfolgung von Kontaktpersonen nach Einsätzen in Zügen, Anfragen der Bundespolizei zu Rettungsflügen oder den Lageberichten der Kliniken. „Das Lagezentrum leistet wichtige Basisarbeit und ist Voraussetzung, um in dieser Krisensituation stets flexibel auf neue Herausforderungen reagieren zu können“, sagt Gesundheitsamtsleiter Klaus Göbels.

Parallel dazu wurden die Desinfektionsmöglichkeiten für die Einsatzfahrzeuge bei der Feuerwehr ausgebaut. Zuerst wurde die Kapazität an der Hüttenstraße erhöht, um dort kurzfristig auch mehrere Fahrzeuge zeitgleich desinfizieren zu können. Um den steigenden Bedarf über einen längeren Zeitraum gerecht zu werden, erfolgte parallel die Planung einer Auslagerung aller Desinfektionsmaßnahmen an die „Feuerwache Umweltschutz und technischer Dienst“ an der Posener Straße.

Die Desinfektion steht seitdem 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung und ist ständig mit Personal besetzt. Hintergrund dieser Maßnahme ist ein drastisch erhöhter Bedarf an Desinfektionen von Einsatzfahrzeugen. Denn im Durchschnitt kommt die Feuerwehr auf rund sieben Infektionstransporte an einem Tag. Durch die aktuelle Lage hat sich diese Zahl jedoch auf rund 40 Einsätze täglich erhöht.

Um die Rettungsdienstbesatzungen beim fachlich, richtigem Auskleiden der Schutzkleidung zu unterstützen, gibt es speziell geschultes Personal, das nicht nur dabei rund um die Uhr hilft. Weitere Mitarbeiter führen zeitgleich dazu die Desinfektion der Fahrzeuge durch.