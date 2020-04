Corona-Krise in Düsseldorf : Gastronomen protestieren mit leeren Stühlen vor Rathaus

Düsseldorf Auch für die Bars, Restaurants und Cafés in Düsseldorf ist jede Woche Corona-Krise eine Woche zu viel. Vielen Betrieben steht das Wasser bis zum Hals, weil die Einnahmen ausbleiben. Nun wollen sie ein Zeichen setzen - mit leeren Stühlen vor dem Rathaus.

Neben Düsseldorf machen Gastronomen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen am Freitag mit leeren Stühlen auf ihre Situation aufmerksam machen und auf eine baldige Öffnung der Gastronomie pochen.

Aufgestellt wurden die leeren Stühle, einer für jeden teilnehmenden Betrieb, auf zentralen Plätzen in den Städten - so etwa vor dem Rathaus in Düsseldorf. Dort wurden die Stühle am frühen Morgen angeliefert. Viele Gastronomen packten persönlich mit an, darunter Isa Fiedler, Wirtin im „Knoten“ und Sprecherin der Altstadtwirte, Frank Engel von den Kasematten oder auch Kerstin Rapp-Schwan, die mit ihrem Mann Martin vier Lokale in Düsseldorf und eines in Neuss betreibt.