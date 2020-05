Corona-Krise in Düsseldorf : Der Aquazoo öffnet wieder

Corona-Krise in Düsseldorf

Düsseldorf Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, ab kommender Woche kann das Aquazoo Löbbecke Museum nach der Corona-Schließung endlich wieder seine Türen öffnen. Zur Einhaltung des Infektionsschutzes wurden verschiedene Maßnahmen getroffen.

„Wenn sich jeder an die notwendigen Regeln hält, dann bin ich mir sicher, dass der Besuch des Aquazoo auch in Corona-Zeiten eine Freude wird“, sagt Zoodirektor Jochen Reiter. Zur Einhaltung des Infektionsschutzes seien verschiedene Maßnahmen getroffen worden, die bei einem Besuch im Aquazoo beachtet werden müssten.

So ist ein Einlass ist nur mit einem vorab erworbenen Online-Ticket möglich, welches mit einem festen Zeitfenster für den Besuch verbunden ist. Bei der Ticketbuchung müssen sich die Besucher entscheiden, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit sie den Aquazoo besuchen wollen. Das gilt auch für die Inhaber von Düsselpass, Düsseldorf Welcome Card und Art:card sowie Mitglieder des Freundeskreises Aquazoo, auch sie müssen vor ihrem Besuch online ein Zeitfenster buchen.