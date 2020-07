Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : 20 Mitarbeiter in Düsseldorfer Sprinter-Werk infiziert

Blick ins Sprinterwerk in Düsseldorf. Foto: Daimler AG – Product and Busin

Düsseldorf In der Belegschaft des Sprinter-Werks in Düsseldorf sind vermehrt Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Mercedes hatte die Stadt frühzeitig informiert. Das Gesundheitsamt hat die Fabrik in Derendorf nun besucht und das Hygienekonzept bewertet.