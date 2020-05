Corona-Krise in Düsseldorf : So war der erste Tag für die Friseure

Düsseldorf Die Düsseldorer Frisörsalons sind nach der Wiedereröffnung am Montag meist komplett ausgebucht. Auf Hygiene wird peinlichst genau geachtet. Wir haben drei Frisöre in ihren Läden besucht.

Friseur Tausendschön in Golzheim

Inhaberin ist Nicole Meßner, seit 1996 widmet sich die Friseurmeisterin in dem Salon an der Collenbachstraße 20, in dem zehn Personen arbeiten, den Haaren ihrer Kunden.