E-Scooter in Düsseldorf : Tier und Lime bringen Scooter-Flatrates auf den Markt

E-Scooter in Düsseldorf

Düsseldorf Mit Beginn des erneuten Corona-Lockdowns in Düsseldorf hat der E-Scooter-Anbieter Lime ein Flatrateangebot für seine Fahrzeuge gestartet. Auch Konkurrent Tier bietet ein Monatspaket. Die Unternehmen wollen damit in der Pandemie eine Alternative zu Bus und Bahn bieten.

Der US-amerikanische E-Scooter-Anbieter Lime hat ein neues Angebot für seine Kunden in Düsseldorf gestartet. Für 39 Euro können die Fahrzeuge des Unternehmens, dazu gehören neben den E-Scootern auch E-Bikes, 30 Tage lang ohne weitere Freischalt- und Nutzungsgebühr genutzt werden – jeweils bis zu 45 Minuten pro Fahrt. Das Angebot gilt jedoch nur für kurze Zeit, wie das Unternehmen betont.

Mit der Flatrate erhofft sich Lime, während der Corona-Pandemie mehr Kunden gewinnen zu können. Die Nutzungszahlen seien inzwischen wieder weitgehend auf dem Vorjahresniveau, entsprechend optimistisch schaue man auf die Nutzerentwicklung infolge des erneuten Lockdowns, der man mit der Flatrate noch einmal einen Schub verleihen will. Denn insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sei der Bedarf an individueller Mobilität sehr hoch, sagt ein Sprecher von Lime. Mit den Scootern und Rädern seien Nutzer flexibel und gleichzeitig an der frischen Luft. Obwohl Letzteres je nach Wetter nicht zwingend ein Vorteil sein muss.