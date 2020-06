Wegen der Corona-Krise : Düsseldorf entgehen 2,5 Millionen Übernachtungen

Düsseldorf Weil Geschäftsleute und Privatreisende in diesem Jahr fernbleiben, muss die Tourismusbranche massive Einbrüche hinnehmen. Die Auswirkungen der Corona-Krise sollen noch bis 2023 spürbar sein.

Der DT-Geschäftsführer war Gesprächspartner von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) bei dessen Corona-Talk. Schrader berichtete von den Auswirkungen der Krise auf die Tourismusbranche und von massiven Einschnitten. „Die Menschen wollen keinen Urlaub mit Einschränkungen und bleiben deswegen lieber in diesem Jahr zu Hause“, sagte Schrader. Nach seinen Informationen planen derzeit nur etwa 25 Prozent der Deutschen eine Reise und da rund 60 Prozent aller Besucher in Düsseldorf aus Deutschland kommen, betrage der Einbruch zwischen 80 und 90 Prozent. Hinzu kommt, dass die bereitwilligen Touristen Städtereisen meiden und sich in der Corona-Zeit lieber ein Ferienhaus in den Bergen oder an der See mieten, zu dem sie mit dem eigenen Auto fahren. Bahnfahrten und das Absteigen in Hotels seien 2020 nicht angesagt, so dass in diesem Jahr Düsseldorfs Konkurrenten nicht Hamburg oder Dresden heißen. „Das kann sich aber auch schnell wieder ändern“, sagte der DT-Geschäftsführer.