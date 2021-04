Corona-Kontrollen : Glücksspiel-Treff in Düsseldorf geräumt

Düsseldorf Einen illegalen Glücksspiel-Treff konnte der OSD in Düsseldorf-Reisholz ausheben. Dort wurden mehrere, möglicherweise manipulierte Glücksspielgeräte gefunden. Zudem gab es ein Problem bei einem Juwelier in Oberbilk.

Bei der Kontrolle eines Gastronomiebetriebs in Reisholz wurden die Einsatzkräfte des OSD am Dienstagvormittag auf eine Person am Eingang aufmerksam, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Angetroffenen um den Verantwortlichen des Betriebes handelte. Er gab an, in dem Lokal würden sich keine weiteren Personen aufhalten - und er selbst habe auch keinen Schlüssel.