Corona-Pandemie in Düsseldorf : Ordnungsdienst löst illegale Party in Apotheke auf

Düsseldorf Eine abendliche Party in einer Apotheke, darauf wurden Kontrolleure des OSD in Düsseldorf aufmerksam gemacht. Gegen die Beteiligten wurden Verfahren eingeleitet.

Eine Party in einer Apotheke in Friedrichstadt hat das Ordnungsamt in Düsseldorf aufgelöst. Acht Menschen feierten dort am Donnerstagabend im Stadtteil Friedrichstadt, ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Die Party wurde aufgelöst.