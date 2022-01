Pandemie in Düsseldorf : Corona-Inzidenz sinkt leicht unter 700

Düsseldorf Die Infektionszahlen bleiben weiterhin hoch, rund 600 Menschen haben sich neu infiziert. Drei Patienten sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

In der Landeshauptstadt wurden zum Mittwoch 601 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind in Düsseldorf aktuell rund 6200 Menschen infiziert.

123 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon 36 auf Intensivstationen. Drei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, in Düsseldorf seit Beginn der Pandemie damit 624. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 692.3 (Vortag 702.3)

Am Dienstag wurden 1959 Menschen in Düsseldorf geimpft. Dabei wurden 279 Erst- und 378 Zweitimpfungen verabreicht. 1302 Menschen erhielten eine Auffrischungsimpfung. Insgesamt wurden rund 1,3 Millionen Impfungen in Düsseldorf durchgeführt. In der Landeshauptstadt sind damit 531475 Menschen geimpft.