Pandemie in Düsseldorf : Corona-Inzidenz sinkt weiter

Düsseldorf In der Landeshauptstadt sind 138 weitere Neuinfektionen verzeichnet worden. Die Inzidenz sinkt weiter und liegt nun bei 510.9. Ein Problem in der Meldesoftware könnte aber noch zu falschen Werten führen.

Am Montag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) 138 Neuinfektionen mit dem Coronavirus . Damit sind rund 5400 Menschen in Düsseldorf mit dem Virus infiziert.

50.100 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Düsseldorf genesen, 626 Infizierte sind gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt demnach bei 510.9 (Vortag 568.1). 125 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon liegen 36 auf Intensivstationen.

Am Sonntag wurden laut Informationen der Stadt weder Impfungen noch Abstriche durchgeführt. Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 201533 Abstriche vorgenommen. Seit dem 27.12.2020 sind in Düsseldorf 532177 Menschen geimpft worden, davon haben 503211 ihre erste und zweite Impfung erhalten. Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 1326507 Impfungen vorgenommen, darunter 291119 Auffrischungsimpfungen.