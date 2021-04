Oberbürgermeister Keller enttäuscht : Düsseldorf darf nicht Modellkommune für Öffnungen sein

Düsseldorf Die Landeshauptstadt wurde nicht ausgewählt, um bei den Tests für Corona-Lockerungen in NRW teilzunehmen, im Unterschied etwa zu Köln, Mönchengladbach oder Münster. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) zeigte sich enttäuscht.

Die Landeshauptstadt wird nicht unter den Modellkommunen sein, in denen es in den kommenden Wochen testweise Corona-Lockerungen gibt. Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) gab am Freitag die Städte bekannt, die an dem Versuch teilnehmen. Düsseldorf ist nicht darunter. Was gegen die Stadt als Modellkommune sprach, blieb zunächst unklar. Insgesamt hatten sich 21 Kreise und 25 Städte beworben, den Zuschlag bekamen unter anderem Köln, Münster und Mönchengladbach.

„Das ist sehr schade, denn wir hätten einen guten Beitrag leisten können“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) in einer ersten Reaktion. „Leider scheinen bisherige Erfolge in der Pandemie-Bekämpfung bei der Auswahl für Einzelprojekte in verschiedenen Kommunen aber keine Rolle gespielt zu haben.“ Keller kündigte an, man werde trotzdem weiter an verantwortungsvollen Öffnungsszenarien arbeiten und so viel ermöglichen, wie es geht – „sofern die Infektionszahlen und die Lage in den Kliniken es zulässt“.