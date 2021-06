Inzidenz stabil unter 35 : Verbote in Düsseldorfer Altstadt ab Freitag aufgehoben

Düsseldorf Düsseldorf darf weiter lockern: Seit fünf Werktagen liegt die Inzidenz unter dem Schwellenwert 35. Neue Regeln gelten darum ab Freitag unter anderem für die Gastronomie und Partys – die Verbote in der Altstadt werden aufgehoben.

Seit fünf Tagen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf unter 35 – damit winken ab Freitag weitere Lockerungen. Unter anderem die Maskenpflicht sowie das Verweil- und Alkoholkonsumverbot in der Altstadt und entlang des Rheinufers werden aufgehoben. Die wichtigsten Änderungen laut der Corona-Schutzverordnung im Überblick.

Kontakte Treffen im öffentlichen Raum sind am Freitag in Düsseldorf mit mehr Menschen möglich. So dürfen sich Angehörige aus fünf Haushalten ohne Begrenzung treffen. Sind alle Teilnehmenden negativ getestet, dürfen sogar 100 Personen aus beliebig vielen Haushalten zusammenkommen. Vollständig geimpfte und genesene Personen werden hier nicht mitgezählt.

Freizeit Der Besuch von Freibädern ist in Düsseldorf ab Freitag ohne Schnelltest möglich, weiterhin müssen aber Zeitfenster zum Schwimmen online gebucht werden. Auch Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen. Unter einer Inzidenz von 35 dürfen in den Außenbereichen von Discos bis zu 100 negativ getestete Personen tanzen.

Maskenpflicht und Verbote Kostenpflichtiger Inhalt Die Maskenpflicht in der Düsseldorfer Altstadt und entlang des Rheinufers, in der Innenstadt und am Hauptbahnhof ist ab Freitag aufgehoben, ebenso wie das Verweil- und Alkoholkonsumverbot. Weiterhin besteht aber die Maskenpflicht in allen Bussen und Bahnen. Hier muss ein Mund-Nasen-Schutz des Standards FFP2 oder KN95 getragen werden.