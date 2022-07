Corona in Düsseldorf : Zahl der Infizierten in Krankenhäusern nimmt deutlich zu

Ein Symbol weist auf den Covid-Bereich in einer Klinik hin. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldor Fast 1800 neue Corona-Fälle wurden in Düsseldorf registriert. Deutlich zugenommen hat auch die Zahl der Infizierten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen - so viele wie aktuell waren es seit April nicht mehr.

1797 neue Corona-Fälle wurden am Dienstag in Düsseldorf registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit in der Landeshauptstadt aktuell bei rund 831. Der Wert in NRW liegt deutlich darunter, das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für das gesamte Bundesland am Dienstagmorgen mit 660,7 angegeben (Vorwoche 714,2). Bundesweit registrierte das RKI am Dienstag einen Wert von 702,4.

Allerdings liefert die Inzidenz nach wie vor kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 212.749 (+1797) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 18.900 Personen infiziert. Vor einem Jahr waren es 180.

Von den Infizierten werden 185 (Vorjahr neun) in Krankenhäusern behandelt, davon zwölf (Vorjahr drei) auf Intensivstationen. So viele Corona-Patienten in Kliniken wie am Dienstag wurden seit dem 23. April nicht mehr verzeichnet. 920 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 831,4 (Freitag 885,9, vor einem Jahr 22,4).

Den Zahlen der Stadt zufolge sind in Altenheimen in Düsseldorf 24 Bewohner und 64 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 5.7.). In der Altersgruppe 0-5 Jahre sind aktuell 103 Kinder infiziert, in der Altersgruppe 6-18 sind es 279 (Stand jeweils 12.7.). Diese Zahlen werden von der Stadt nur noch einmal pro Woche aktualisiert.

Seit Impfstart sind in Düsseldorf 1.584.451 Menschen geimpft worden, davon haben 536.262 ihre erste und zweite Impfung erhalten. 480.822 Auffrischungsimpfungen wurden laut Stadt bislang vorgenommen.

Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674). Bei akuten Notfällen - wie beispielsweise Atemnot oder Bewusstseinsstörungen - sollte man umgehend die Feuerwehrleitstelle unter 112 anrufen.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

(csr)