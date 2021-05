Corona in Düsseldorf : Wocheninzidenz stabil bei knapp über 60

Markus, Betriebsleiter der Cocktailbar 112, stellt einen Heizpilz in seiner Beach-Bar an den Kasematten auf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf hält sich stabil bei knapp über 60 und liegt damit deutlich unter dem NRW-Schnitt. Die Situation in den Krankenhäusern entspannt sich weiter. Am Freitag startet die Außengastronomie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW geht weiter zurück, liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag bei 74,1 (Vortag: 75,1). In Düsseldorf ist der Wert zum Vortag nahezu konstant geblieben.

In sechs der 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW lag die Inzidenz noch über der Marke von 100. Hagen hat mit 131,4 weiter die höchste Inzidenz. Eine Inzidenz von unter 50 hatten die Kreise Ennepe-Ruhr, Warendorf, Wesel, Borken, Soest, Coesfeld sowie die Stadt Münster, die den niedrigsten Wert von 17,6 aufwies.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 24.412 (+80) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 810 Personen in Düsseldorf infiziert. (Die Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion –, ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist von montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr unter der 0211 89-96090 zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf keine Bewohner und fünf Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 20.5.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang Mai 44 Kinder und 14 Personen im Betreuerstab betroffen. Bei den sogenannten weiteren Personen gab es bislang im Mai vier Fälle (Stand 20.5.). An den Düsseldorfer Schulen sind im Mai bislang 295 Schüler, neun Betreuer/Lehrer sowie vier sonstige Personen betroffen (Stand 20.5.).

Impfzahlen Am Donnerstag wurden in Düsseldorf 3379 Coronaschutzimpfungen erfasst (Impfzentrum, mobiler Service und Arztpraxen). Darunter sind 1396 Personen, die ihre erste und 1983, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit Impfstart sind in Düsseldorf 254.404 Menschen geimpft worden, davon haben 74.938 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Abstrichzahlen 28 Abstriche wurden am Donnerstag in der städtischen Diagnosepraxis vorgenommen, 195 im städtischen Drive-In-Testzentrum. Dazu kommen 105 Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 132.281 Abstriche vorgenommen.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

(csr)