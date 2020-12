Corona in Düsseldorf : Wochen-Inzidenz sinkt unter 100

Corona in Düsseldorf

In der Weihnachtswoche ist die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Düsseldorf erstmals wieder unter 100 gesunken. Die Zahl der Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, stieg über die Feiertage.

Seit am 3. März der erste Corona-Fall in Düsseldorf bekannt wurde, haben sich in der Landeshauptstadt 13.147 Menschen mit dem Virus infiziert. Seit Sonntagmorgen sind 87 Neuinfektionen registriert worden.