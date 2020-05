Bundesliga und Corona : Was während der Fortuna-Spiele in Düsseldorf verboten ist

Was während der Fortuna-Spiele in Düsseldorf verboten ist

Düsseldorf Mit dem Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga und dem Spiel der Fortuna am kommenden Samstag werden Menschenansammlungen im Stadtgebiet befürchtet. Die Düsseldorfer Stadtverwaltung will mit einer Allgemeinverfügung vorbeugen.

Der Re-Start der Fußball-Bundesliga steht kurz bevor. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) empfängt Fortuna Düsseldorf den SC Paderborn zum Geisterspiel. Die große Frage lautet, wo und wie die Fans das Spiel verfolgen werden? „Wir wissen nicht, was Geisterspiele im Stadtgebiet auslösen werden“, sagt Düsseldorfs Ordnungsdezernent Christian Zaum.

Diese beinhaltet zwei Punkte, die vor allem die Altstadt betreffen: Fernsehübertragungen auf Außenterrassen von Kneipen und Restaurants werden verboten. Und der Außerhausverkauf von Alkohol durch Gaststätten und Kioske wird eingeschränkt. Darauf haben sich der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Düsseldorf (Dehoga), Polizei und Ordnungsamt verständigt. Die Verfügung tritt am Freitag in Kraft.

„Es muss verhindert werden, dass sich an Treffpunkten in der Stadt unbeherrschbare Menschenansammlungen und damit Infektionsherde bilden“, erklärt Zaum. Das Verbot der TV-Übertragungen auf Terrassen und der Stopp des Außerhausverkaufs von Alkohol ist werktags von 18 Uhr bis 6 Uhr und am Wochenende von 15 Uhr bis 6 Uhr gültig – jeden Tag, nicht nur an Spieltagen der Fortuna. Die Verfügung gilt für das Gebiet der Altstadt inklusive Ratinger Straße, der Heinrich-Heine-Allee, des Carlsplatzes und des Rheinufers/Unteres Rheinwerft.