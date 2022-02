Clubs in Düsseldorf : Was fehlt, wenn Tanzen verboten ist?

Interview Düsseldorf Die Betreiber von zwei Düsseldorfer Diskotheken – Nachtresidenz und Golzheim – sprechen im Interview über die Bedeutung von Clubs für die Stadt und die Jugend.

Fritschi Wir sind nur an einem Abend an unsere pandemiebedingte Kapazitätsgrenze gekommen. Außer Rand und Band war das nicht – ich würde sagen, vergleichbar mit einem mittelmäßigen Abend außerhalb von Pandemie-Zeiten, mit starkem Abfall nach Erlass der 2G-plus-Regelung.

Oelbracht Das Verhalten der Menschen hat sich geändert. Viele wollen zwar feiern, hinterfragen sich aber, ob das richtig ist. Ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich in Menschenmengen die Luft angehalten habe – was früher undenkbar war.

Clubs Die Nachtresidenz an der Bahnstraße ist einer der bekanntesten Clubs in Düsseldorf, bis zu 2000 Leute tanzen hier an einem normalen Wochenende außerhalb von Pandemie-Zeiten, immer wieder kommen auch Prominente zu Besuch. Der Club Golzheim befindet sich in einem Betonbau unter der Theodor-Heuss-Brücke. Auf den knapp 160 Quadratmetern legen regelmäßig internationale DJs elektronische Musik auf.

Welche Rolle spielen Clubs in der Infrastruktur einer Stadt? Und was passiert, wenn sie schließen?

Oelbracht Das sieht man aktuell in der Altstadt. Da kanalisiert sich genau das: Die kulturelle Entwicklung der Jugend. 16-Jährige konnten ihre Geburtstage nicht feiern, Abibälle sind ausgefallen, junge Erwachsene können nicht ausziehen, Nebenjobs fallen weg, es ist kein Geld da, um abends wegzugehen. Viele haben Existenzängste, kommen auf dumme Gedanken, Kriminalität bricht durch – und dann spielen sich solche Gewaltszenen am Rheinufer ab.

Oelbracht Das sehe ich anders. Feiern gehen ist ein Event, auf das man sich die ganze Woche freut. Man arbeitet, um am Wochenende wegzugehen, um sich neue Klamotten dafür zu kaufen. Aber wenn die Jugendliche alle nur zu Hause sitzen, sich ihre Getränke am Kiosk holen, verändert sich das Ausgehverhalten rudimentär. Dann blutet auch diese Branche langfristig aus.

Fritschi Es geht ja nicht nur um die Gastronomie, sondern ums Musik produzieren, spielen und erleben, da bilden sich ganze Freundeskreise. Diese Kulturszene löst sich gerade auf und müsste dringend stärker gefördert werden. Wenn so ein Faden einmal abgeschnitten ist, fädelt man den so schnell nicht wieder auf.

An Silvester waren Tanzveranstaltungen verboten. Was macht das mit uns, wenn wir Tanzen als Gefahr sehen?

Fritschi Das Problem dabei ist, dass Clubs über einen Kamm geschoren werden. Jeder Club ist in den Köpfen von Entscheidern ein brechend voller, stickiger Raum. Das stimmt in vielen Fällen aber nicht. Klar gibt es Stellen, an denen es heikel werden könnte, aber dafür gibt es Spuckschutz und in kritischen Bereichen Maskenpflicht. Wir haben eine Lüftung, die achteinhalb Mal die Stunde die Luft austauscht, und Desinfektionsgeräte, die Viren in der Luft abtöten.