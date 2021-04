Corona-Impfungen : Verwirrung um freie Astrazeneca-Termine in Düsseldorf

Düsseldorf Im Impfzentrum der Stadt Düsseldorf waren 1000 freie Termine für die Impfung mit Astrazeneca übrig – die Callcenter-Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigung wussten davon aber offenbar nichts.

Am Freitag beschwerten sich zahlreiche über 60-Jährige, dass die Terminbuchung online nicht möglich sei und auch die Mitarbeiter im Callcenter der KVNO nichts von den Terminen wüssten. Die Stadt bestätigte aber, dass am Vortag noch rund 1000 der insgesamt 19.000 Impfungen aus dem Sonderkontingent übrig seien.

Die Termine hierfür konnten regulär nur an wenigen Tagen Anfang April gebucht werden. „Die zu Ostern angelaufene Sonderaktion mit Astrazeneca ist prinzipiell seit Mitte der Woche in Nordrhein-Westfalen beendet“, sagte ein Sprecher der KVNO. In Düsseldorf aber waren in dieser Woche noch nicht alle Termine vergeben – und die Stadt hatte für eine Terminbuchung unter der 116117 geworben. Offenbar wussten die Callcenter-Mitarbeiter der KVNO davon nichts.