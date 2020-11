Soziale Aspekte der Pandemie : Uniklinik Düsseldorf koordiniert Corona-Forschungsnetzwerk

Düsseldorf In dem bundesweiten Verbund arbeiten mehr als 50 Forscher, deren Arbeit zu sozialen und kulturellen Aspekten der Pandemie gebündelt werden soll. Koordiniert wird das Projekt vom Institut für Medizinische Soziologie an der Uniklinik Düsseldorf.

Die Uniklinik Düsseldorf koordiniert ein neues bundesweites Netzwerk zur Corona-Forschung. Darin haben sich insgesamt 37 Forschungsinstitute aus 24 Universitätskliniken zusammengeschlossen, Kernthema sind die Expertise zu sozialen und kulturellen Faktoren sowie Umweltfaktoren in der Corona-Forschung, die durch den Verbund gebündelt werden sollen. Das Netzwerk, an dem sich 53 Forscher beteiligen, wird vom Bund im Zuge des Nationalen Netzwerks Universitätsmedizin mit 140.000 Euro gefördert.

„Ob ein Mensch an Covid-19 erkrankt und wie die Erkrankung verläuft, hängt auch von der sozialen Lage, dem Beruf, den Lebensumständen und der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ab“, sagt Verbundssprecher Hanno Hoven vom Institut für Medizinische Soziologie am UKD. Diese Faktoren spielten in vielen Studien bislang kaum eine Rolle – seien aber essentiell für die Planung von Infektionsschutz, Präventionsmaßnahmen und klinischen Therapiekonzepten. „Diese können nur dann sinnvoll geplant werden, wenn klar ist, welche Bevölkerungsgruppen eines besonderen Schutzes bedürfen“, sagt Hoven.