Corona in Düsseldorf : Tag sechs mit einer Inzidenz über 35

Ein digitales Werbeplakat fordert in rheinischer Mundart in der Altstadt zum Covid-19-Test auf. Foto: dpa/Oliver Auster

Düsseldorf Seit Dienstag gelten in Düsseldorf die verschärften Regeln der Inzidenzstufe 2. Auch aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über den Schwellenwert von 35.

In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Neuinfektionsrate leicht gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 17,4 (Vortag 17,1). Die höchste Inzidenz meldet das RKI für Solingen (60,9) und Düsseldorf (42,6), die niedrigste für Remscheid (6,3), Warendorf (7,9), den Ennepe-Ruhr-Kreis und Soest (beide 8,3).

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 25.865 (+10) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 340 Personen in Düsseldorf infiziert, vor einem Jahr waren es 57. (Die aktuellen Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 15 (Vorjahr 13) in Krankenhäusern behandelt, davon vier (Vorjahr drei) auf Intensivstationen. 25.100 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 439 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit bei 42,6 (Vortag 42,6, vor einem Jahr 9,0).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf keine Bewohner und ein Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 26.7.). In Düsseldorfer Kitas haben sich seit Anfang Juli sechs Kinder und zwei Betreuer infiziert (Stand 26.7.). An den Düsseldorfer Schulen sind im Juli bislang 62 Fälle bei Schülern, sieben bei Lehrern und zwei beim sogenannten sonstigen Personal aufgetreten (Stand 26.7.).