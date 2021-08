Corona-Lage : Düsseldorf fordert Verbesserungen bei den Lolli-Tests

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Düsseldorf auf 163,1. Oberbürgermeister Keller startet gemeinsam mit den Kliniken der Landeshauptstadt eine Impfkampagne – und hat Sympathien für das Hamburger 2G-Modell.

Die Kritik von Eltern und Lehrern an den vom Land organisierten Lolli-Tests in Grundschulen zeigt Wirkung. „Wir fordern das Land auf, so rasch wie möglich dieses Verfahren neu zu organisieren und schlagen vor, bei der Testung in den Schulen sofort zwei Proben zu entnehmen“, sagte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche beim wöchentlichen Corona-Gespräch der Stadtspitze.