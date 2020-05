Lasertag, Minigolf und Co. : Diese Düsseldorfer Freizeitanlagen haben wieder geöffnet

Auch Lasertag-Hallen dürfen inzwischen wieder unter Auflagen ihren Betrieb öffnen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Ob Lasertag, Minigolf oder Cageball – inzwischen können viele Anbieter wieder ihre Freizeitstätten für Publikum öffnen. Jedoch gibt es dabei zum Schutz vor Infektionen einige Einschränkungen.

Parallel zu den Vereinen dürfen auch Freizeitanlagen langsam wieder ihren Betrieb starten. Bei einigen Anbietern ändert sich der Alltag trotz Corona-Verordnungen nur geringfügig, andere können dagegen nur unter hohen Einschränkungen genutzt werden.

Badminton Im Badminton-Center am Vogelsanger Weg in Mörsenbroich wird bereits seit vergangener Woche wieder gespielt. Im Eingangsbereich gilt Mundschutzpflicht, Umkleiden und Duschen sind geschlossen. Schläger können nicht geliehen, sondern nur gekauft werden. Beim Doppel dürfen die Spieler nur aus zwei verschiedenen Haushalten kommen und Partner nicht getauscht werden. „Sobald das Verbot von Kontaktsportarten aufgehoben ist, wollen wir diese Regelung aber wieder ändern“, sagt Inhaber Michael Heidenreich. Bei geringer Auslastung werde zudem nur jedes zweite Feld belegt, um das Infektionsrisiko zwischen den einzelnen Gruppen zu minimieren.

Minigolf Als kontaktfreier Sport hat sich Minigolf nur wenig im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie verändert. Das wichtigste Gebot ist der Abstand zwischen den verschiedenen Spielern. Um den zu wahren, dürfen auf der Anlage an der Krippstraße in Eller derzeit nur zwei Personen pro Bahn spielen. Damit soll verhindert werden, dass es hinter einer größeren Gruppe zu Staus kommt und sich die Gruppen überholen. Leihschläger und Bälle werden nach jeder Nutzung desinfiziert. Der kleine Gastrobereich neben den Bahnen kann derzeit jedoch nicht genutzt werden. Auch die Öffnungszeiten sind eingeschränkt. An Wochenenden und Feiertagen öffnet der Platz wie gewohnt um zehn Uhr, an Wochentagen jedoch erst um 15 statt um elf Uhr.

Cageball Die Cageball-Halle an der Ulenbergstraße in Bilk wird erst am Pfingstwochenende wieder ihren Betrieb starten, sobald Kontaktsportarten wieder erlaubt sind. Die Menge der Personen auf den einzelnen Feldern, acht auf den kleinen und zehn auf den großen, wird sich nicht ändern. Umkleiden, Duschen und die hauseigene Bar bleiben jedoch geschlossen. Buchungsanfragen gebe es bislang jedoch kaum, wie Geschäftsführer Bernd Hölzenbein berichtet. „Ich befürchte, dass das Interesse noch eine lange Zeit gering bleiben wird.

Lasertag Seit dem vergangenen Wochenende ist die Lasertaghalle Laserplex an der Kölner Straße in Wersten wieder geöffnet. Statt maximal 30 Personen dürfen dort derzeit nur 20 Leute gleichzeitig spielen. Die Spielgeräte werden nach jeder Nutzung gründlich desinfiziert. Durch das Spielprinzip blieben die Spieler ohnehin auf Distanz, aber die Mitarbeiter würden trotzdem vor jedem Spiel auf die Abstandsgebote hinweisen, wie Geschäftsführer David Lorke erzählt. Vor und nach dem Spiel werde jedoch noch einmal besonders auf den Abstand der einzelnen Gruppen (jeweils aus höchstens zwei Haushalten) in dem Aufenthaltsraum geachtet und auch die Einweisung erfolge nur mit kleiner Personenanzahl. Zudem muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, solange nicht gespielt wird oder man nicht mit seiner Gruppe an einem Tisch sitzt.