Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 130

Ein Schild weist in der Altstadt auf das Tragen von Schutzmasken hin. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Der seit Anfang November andauernde Lockdown light zeigt in Düsseldorf zwar offenbar eine Wirkung, doch ist die nicht so stark, wie es nötig wäre. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt unter 130.

Bis Mittwoch (25. November) wurde bei 9638 (+92) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 840 (-66) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 197 (-12) in Krankenhäusern behandelt, davon 43 (-3) auf Intensivstationen. 8707 (+157) Düsseldorfer sind inzwischen genesen.

91 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 4559 (+160) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 128,2 (24.11.: 136,1).

Schulen, Kitas und Altenheime Die Stadt verzichtet seit einiger Zeit auf eine textliche Ausführung von Corona-Infizierten an Schulen, Kitas und Altenheimen, diese werden stattdessen in tabellarischer Form im Coronaportal veröffentlicht. Auch auf die Meldungen der Anrufzahlen bei den Hotlines wird verzichtet. Darüber hinaus wurden die Grafiken mit Blick auf den langfristigen Verlauf der Pandemie angepasst.

Demnach gibt es aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 40 Infizierte unter den Bewohnern und 18 bei den Betreuern. In Düsseldorfer Kitas sind 31 Kinder, 50 Betreuer sowie acht weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. In Quarantäne befinden sich 1190 Kinder und 242 Betreuer. An den Düsseldorfer Schulen sieht es wie folgt aus: 421 Schüler, 51 Betreuer/Lehrer sowie 14 weitere Personen sind mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 2219 Schüler sowie 211 Betreuer/Lehrer.

Abstrichzahlen Am Dienstag wurden 120 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen, im Drive-In-Testzentrum 265. Dazu kommen 104 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 80.200 Corona-Tests durchgeführt.

(csr)