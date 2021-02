Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz weiter auf zu hohem Niveau

Schilder weisen auf das Impfzentrum in der Arena hin. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf hält sich weiter um den Wert 60. Noch sind mögliche Auswirkungen des ersten frühlingshaften Wochenendes mit großen Menschenansammlungen am Rhein nicht in den Infektionszahlen enthalten.

Bis Donnerstag (25. Februar) wurde bei insgesamt 16.985 (+47) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 700 Personen in Düsseldorf infiziert. (Die Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 83 in Krankenhäusern behandelt, davon 17 auf Intensivstationen. 16.000 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 273 (+3) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit bei 56,1 (Vortag: 57,4) - dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 16 Bewohner und neun Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 24.2.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang Februar 15 Kinder betroffen, im Betreuerstab gab es bislang 24, bei den sogenannten weiteren Personen drei Fälle (Stand 24.2.). An den Düsseldorfer Schulen sind im Februar bislang 27 Schüler und vier Betreuer/Lehrer betroffen (Stand 24.2.).

Impfzahlen Mittwoch wurden in Düsseldorf 1257 Personen geimpft. Darunter sind 1038 Personen, die ihre erste und 219 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Damit sind in Düsseldorf bislang 29.425 Menschen geimpft worden, davon haben 14.537 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Abstrichzahlen 24 Abstriche wurden am Mittwoch in der städtischen Diagnosepraxis vorgenommen, 132 im städtischen Drive-In-Testzentrum. Dazu kommen 50 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 104.178 Abstriche vorgenommen.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

