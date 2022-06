Corona in Düsseldorf​: Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder auf über 500​

Am Japan-Tag war es sehr voll am Rheinufer. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Erstmals seit Ende April ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf wieder über 500 gestiegen - vor einem Jahr lag sie bei 14,8. Aktuell infiziert sind mehr als 8000 Menschen in der Landeshauptstadt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten ist in NRW auf 547,2 gestiegen. Am Dienstag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 510,9 gelegen (Vorwoche: 272,5). In Düsseldorf liegt der Wert aktuell bei 529,4, Anfang Juni lag er noch bei 261,1.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Die Gesundheitsämter in NRW meldeten binnen 24 Stunden 22.598 Corona-Neuinfektionen und 27 Todesfälle.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 193.220 (+587) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 8400 Personen in Düsseldorf infiziert. Vor einem Jahr waren es 210.

Von den Infizierten werden 98 (Vorjahr 41) in Krankenhäusern behandelt, davon vier (Vorjahr 15) auf Intensivstationen. 183.900 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 909 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 529,4 (Vortag 499,7, vor einem Jahr 14,8).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf sieben Bewohner und 20 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 14.6.). In der Altersgruppe 0-5 Jahre haben sich im Juni bisher 56 Kinder infiziert, in der Altersgruppe 6-18 sind es 331 (Stand jeweils 14.6.).