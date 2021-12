Corona in Düsseldorf : Omikron-Variante in Schulen festgestellt

Ab heute können auch Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft werden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf In Düsseldorf steigt die Inzidenz wieder leicht an. Außerdem sind fünf Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben.

In der Landeshauptstadt sind 262 Neuinfektionen nachgewiesen worden. Damit sind am Freitag rund 2800 Personen infiziert. Davon werden aktuell 174 in Krankenhäusern behandelt, 49 liegen derzeit auf Intensivstationen. Fünf weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

Von der Omikron-Variante gibt es mittlerweile 36 Fälle in Düsseldorf. Zwölf davon sind bereits durch eine Gesamtgenomsequenzierung bestätigt, die verbleibenden 24 werden noch genauer untersucht. Hier liegt nur eine positive Typisierungs-PCR vor.

Mit der Omikron-Variante haben sich auch Schüler angesteckt. In der Hanna-Zürndorfer-Schule, Heinrich-Heine-Gesamtschule, Comenius-Gymnasium und St. Ursula-Gymnasium wurden insgesamt acht Fälle mit der Mutation festgestellt.

So gibt es in der Hanna-Zürndorfer-Schule zwei Infektionsgeschehen mit zwölf Infizierten, fünf davon werden der Omikron-Variante zugeschrieben. An der Heinrich-Heine-Gesamtschule sind 14 Schüler infiziert, am Comenius-Gymnasium gibt es sieben Covid-19-Fälle, am St. Ursula-Gymnasium zwei - jeweils einer ist der Omikron-Variante zuzurechnen. Das meldet jeweils die Stadt Düsseldorf.

Damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 258,7 (Vortag: 256,9). Am Donnerstag sind 3720 Menschen geimpft worden, 331 erstmalig, 574 haben ihre zweite Impfung erhalten. Zudem wurden 2815 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Ab Freitag können zudem Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft werden.