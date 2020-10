Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 170

Bedienstete des Ordnungsamtes in der Altstadt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Wenige Tage bevor der Teil-Lockdown am Montag in Kraft tritt, steigen die Corona-Zahlen in Düsselodrf weiter an. Am Donnerstag meldet die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 170.

Die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Düsseldorf kennen in den vergangenen Tagen nur eine Richtung: nach oben. Bis Donnerstag wurde bei insgesamt 5496 (+223) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Damit steigt die Zahl um 223 gegenüber dem Vortag. 920 (+153) Menschen sind aktuell noch infiziert.

Von den Infizierten werden 110 (+17) in Krankenhäusern behandelt, davon 20 (+1) auf Intensivstationen. 4576 (+125) Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 55 (+0) Menschen sind bisher in Düsseldorf am Coronavirus gestorben. 3191 (+426) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 172 (Vortag: 154).

Kindertagesstätten, Altenheime und Schulen

An der Kita Daimlersternchen und der Kita Kesselsbergweg wurde jeweils ein Kind positiv getestet. Am Familienzentrum Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße und der FH Kindergruppe e.V. wurden jeweils eine Betreuungskraft positiv auf das Coronavirus getestet.

Jeweils zwei Infektionen wurden in der Schülerschaft der Gemeinschaftsgrundschule Neustrelitzer Straße und der Toni-Turek-Realschule festgestellt. Das Leibniz-Montessori-Gymnasium, die Karthause-Hain-Schule, das Leo-Statz-Berufskolleg und das Albrecht-Dürer-Berufskolleg verzeichnen jeweils einen positiven Test in der Schülerschaft.

Darüber hinaus wurden jeweils eine Betreuungskraft an der Karthause-Hain-Schule und der International School of Düsseldorf positiv auf Corona getestet. An der Gemeinschaftsgrundschule Sonnenstraße und der Franz-Vaahsen-Schule wurden jeweils eine Person positiv auf Covid-19 getestet.

Sieben Bewohner des Tersteegen-Hauses sowie jeweils ein Bewohner der Caritas-Hausgemeinschaften St. Benediktus und der Pro Seniore Residenz Düsseldorf wurden positiv getestet.

Am Mittwoch wurden 239 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen, im Drive-In-Testzentrum 311. Dazu kommen 135 Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 66.098 Corona-Tests durchgeführt.

(csr)