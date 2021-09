Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht

Corona in Düsseldorf

Düsseldorf 167 Menschen in Düsseldorf haben sich neu infiziert, so die Meldung vom Sonntag. Bei insgesamt 1600 Bürgerinnen und Bürgern gibt es aktuell eine bestätigte Covid-Infektion. 894 Impfdosen sind verabreicht worden.

(nika) Bei 269 Menschen in Düsseldorf ist in den vergangenen zwei Tagen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht an auf 157,3.