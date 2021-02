Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz nur noch knapp über 50

Ein Schild weist auf das Impfzentrum der Landeshauptstadt in der Merkur Spiel-Arena hin. Am Montag geht es an den Start. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Fast hat Düsseldorf bei der Sieben-Tage-Inzidenz die magische Grenze von 50 erreicht, liegt nur noch ganz knapp darüber. Fünf weitere Menschen sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Bis Sonntag (7. Februar) wurde seit dem 3. März 2020 bei insgesamt 16.224 (+41) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 1200 Personen in Düsseldorf infiziert. Von den Infizierten werden 124 in Krankenhäusern behandelt, davon 24 auf Intensivstationen. 14.800 Düsseldorfer sind inzwischen genesen.

233 (+5) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 51.0 (Vortag: 57.1).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 54 Bewohner und 37 Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 5.2.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang Februar zwei Kinder betroffen, im Betreuerstab sowie bei den sogenannten weiteren Personen gibt es bislang keine Fälle (Stand 5.2.). An den Düsseldorfer Schulen ist im Februar bislang ein Fall bei einem Schüler aufgetreten (Stand 5.2.).

Impfzahlen Am Samstag wurden in Düsseldorf 950 Personen geimpft. Darunter sind 318 Personen, die ihre erste und 632 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 16.365 Menschen geimpft worden, davon haben 8228 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Abstrichzahlen 16 Abstriche wurden am Samstag in der Diagnosepraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 81 Abstriche genommen. Dazu kommen 49 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 100.919 Abstriche vorgenommen.

Umstellung Die Stadt veröffentlicht ab jetzt automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des Landeszentrums Gesundheit NRW und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

