Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz liegt deutlich unter 50

Eine Werbeanzeige des Bundesministeriums für Gesundheit mit der Aufschrift „Meine Disziplin ist unsere beste Medizin“ leuchtet auf der Kö. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt aktuell deutlich unter 50, bewegt sich weiter auf den neuen wichtigen Grenzwert von 35 zu. 248 Menschen sind bislang an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Bis Donnerstag wurde seit dem 3. März 2020 bei insgesamt 16.364 (+36) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW sind aktuell rund 940 Personen in Düsseldorf infiziert. Von den Infizierten werden 97 in Krankenhäusern behandelt, davon 19 auf Intensivstationen. 15.200 Menschen in Düsseldorf sind inzwischen genesen.

248 (+2) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 45,7 (Vortag: 49,8).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 39 Bewohner und 29 Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 11.2.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang Februar zwei Kinder betroffen, im Betreuerstab gab es bislang drei, bei den sogenannten weiteren Personen keine Fälle. 28 Kinder und sechs Erwachsene wurden bislang in Quarantäne geschickt (Stand 11.2.). An den Düsseldorfer Schulen sind im Februar bislang drei Schüler und ein Betreuer/Lehrer betroffen (Stand 11.2.).

Impfzahlen Am Mittwoch wurden in Düsseldorf 1618 Personen geimpft. Darunter sind 1106 Personen, die ihre erste und 512 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 18.770 Menschen geimpft worden, davon haben 9841 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Abstrichzahlen 24 Abstriche wurden am Mittwoch in der städtischen Diagnosepraxis vorgenommen, im städtischen Drive-In-Testzentrum 89. Dazu kommen 114 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 101.495 Abstriche vorgenommen.