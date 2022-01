Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb weniger Tage vervielfacht

Düsseldorf Weiterhin meldet die Stadt Düsseldorf Tausende neue Corona-Fälle jeden Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut offizieller Zahlen derzeit bei rund 1480, müsste laut Berechnungen unserer Redaktion aber rund doppelt so hoch sein.

Fast 3500 neue Corona-Fälle hat die Stadt am Montag gemeldet. Die offiziell bekannt gegebene Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb weniger Tages vervielfacht, liegt jetzt bei 1476,7. Wegen Software-Problemen kann diese Zahl seit mehr als zehn Tagen nicht korrekt ermittelt werden. Der Rückstau an Meldungen sollte laut Stadt in der vergangenen Woche abgearbeitet worden sein. Doch offenbar ist man damit noch immer nicht auf dem aktuellen Stand.

Die Inzidenz steigt auch in NRW weiter an, sie liegt am Montag bei 1212,9 (Vortag 1176,3 Vorwoche 789,5). Nur 16 der 53 Kreise und kreisfreien Städte hatten am Montag noch eine dreistellige Inzidenz, der Rest lag teils deutlich über 1000. Am höchsten war die Inzidenz in NRW weiter in Remscheid, dort lag sie bei 2327,0. Auch Borken (2179,9) und Solingen (2099,3) hatten sehr hohe Werte. Recklinghausen hatte mit 554,6 den Angaben zufolge die niedrigste Inzidenz in NRW.