Corona in Düsseldorf : Rheinbahn, Messe, Flughafen - so planen sie den Weg aus der Krise

Rheinbahn, Messe, Flughafen - so planen sie den Weg aus der Krise

Corona in Düsseldorf

Düsseldorf Düsseldorfer Unternehmen wie die Messe, der Flughafen oder auch die Rheinbahn hat die Corona-Pandemie extrem getroffen. So reagieren die Gesellschaften mit städtischen Beteiligungen darauf.

Während manche Branchen die Folgen der Corona-Krise kaum zu spüren bekommen, trifft sie manche Unternehmen um so härter. Wichtige Gesellschaften mit städtischen Beteiligungen gehören in die zweite Kategorie.

Flughafen Der Einbruch des Kerngeschäfts hat das Unternehmen hart getroffen. 50 Prozent der Anteile gehören der Stadt, die andere Hälfte liegt bei der Investmentfirma Airport Partners. Sie, Land und NRW-Bank stützen das Unternehmen mit Krediten in dreistelliger Millionenhöhe. Die Reaktion darauf ist ein Sparprogramm, das jährlich zu einem um 50 Millionen Euro besseren Ergebnis führen soll. Dafür müssen Stellen abgebaut werden. „So soll das Unternehmen sich mit Einsetzen der Tilgungsphase des Covid-Kredits im Jahr 2023 frei am Kapitalmarkt finanzieren können, unabhängig von öffentlichen und Gesellschafter-Zuwendungen, und langfristig Arbeitsplätze sichern.“

Entscheidend sei der Faktor Mensch, aber digitale Formate gewännen an Bedeutung. „So werden Personen teilnehmen können, ohne physisch vor Ort zu sein.“ Was in der Coronazeit entstanden ist, soll auch bei Präsenzmessen beibehalten werden. Im Oktober fand etwa die Glasstec als erstes rein virtuelles Event mit 10.000 Teilnehmern aus mehr als 110 Ländern statt.