Corona in Düsseldorf : Rechtsanwalt will Stadt zur Impfung verpflichten und scheitert

Düsseldorf Ein Düsseldorfer Rechtsanwalt hatte sich einen Termin im Impfzentrum besorgt. Vorsichtshalber wollte er die Stadt vorab gerichtlich dazu verpflichten lassen, ihm die Impfung dort auch tatsächlich zu verabreichen. Das lehnte das Gericht aber ab.

Tests in der Bar, im Wald und in der Eishalle

So ungewöhnlich testet Düsseldorf : Tests in der Bar, im Wald und in der Eishalle

Ebenso ungeklärt blieb, ob bei dem Anwalt die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Schutzimpfung mit erhöhter Priorität vorliegen. Der Anwalt hatte in seinem Antrag angegeben „in besonders relevanter Position in der Rechtspflege tätig“ zu sein. Dazu habe er jedoch nichts weiter vorgetragen, hieß es vom Gericht.

Die Vorschriften der Coronavirus-Impfverordnung lasse einen Anspruch nur „im Rahmen der Verfügbarkeit der vorhandenen Impfstoffe“ zu, so das Gericht in seiner Mitteilung. Da weiterhin ein Mangel an Impfstoff bestehe, habe in diesem Fall die Stadt Düsseldorf einen Ermessens- und Gestaltungsspielraum bei der Durchführung der Impfung.