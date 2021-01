Corona in Düsseldorf : Polizei schützt Transporte des Impfstoffs vor Angriffen

Düsseldorf Der Transport des Corona-Impfstoffs ist eine heikle Angelegenheit, nicht nur wegen der notwendigen Kühlung. Die Behörden befürchten mögliche Angriffe. Düsseldorfer Beamte bewachen die Lieferungen an Seniorenheime und das Impfzentrum.

Für Mitte Januar rechnet die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mit der nächsten größeren Lieferung an Corona-Impfstoff in die Landeshauptstadt. Die Düsseldorfer Polizei begleitet die Transporte der Impfdosen, um diese vor Angriffen zu schützen. So soll verhindert werden, dass die wertvollen Impfdosen gestohlen werden oder die Transporte von Impfgegnern sabotiert werden. Bislang sei es dabei zu keinen Zwischenfällen gekommen, wie ein Polizeisprecher sagt.

Auch die Seniorenheime und deren Träger sind darum um die Sicherheit bei den Impfaktionen bemüht. Die Impfdosen werden erst am Tag der Impfung in den Heimen angeliefert. Die beauftragte Spedition informiert telefonisch am Morgen die Einrichtungsleitung, zu welchem Zeitpunkt genau die Anlieferung der Impfdosen erfolgt, so eine Sprecherin der Caritas. Die Einrichtungs- oder Pflegedienstleitungen müssen die Charge dann persönlich entgegennehmen. Sie werden in den Heimen in separaten, abschließbaren Medikamentenkühlschränken gelagert, um den wertvollen Inhalt vor Diebstahl zu schützen. Wenn die Impfung beginnt, werde der Kühlschrank gemeinsam mit der ärztlichen Aufsicht geöffnet. Sollten – zum Beispiel aufgrund von Absagen – Impfdosen übrig bleiben, holt die Feuerwehr diese wieder ab, so eine Sprecherin der Diakonie. Bisher seien aber immer alle Dosen verimpft worden.